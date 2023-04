Alvino: “Roma o Juventus, ecco per chi tifo, spero che accada”

Juventus e Roma hanno raggiunto le semifinali dell’Europa League, con la possibilità di incontrarsi in finale. Carlo Alvino ha espresso la sua opinione.

La Juventus e la Roma hanno fatto il loro ingresso nelle semifinali dell’Europa League, dopo aver superato lo Sporting e il Feyenoord rispettivamente. Con la possibilità di incontrarsi in finale, si potrebbe vedere un derby italiano all’interno della prestigiosa competizione continentale. Il calcio italiano sta mostrando una grande forza in Europa quest’anno, come dimostrato anche dal fatto che il Milan affronterà l’Inter nelle semifinali della Champions League.

Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, ha risposto alla domanda su chi tiferebbe in caso di una finale tra Juventus e Roma durante il suo programma radiofonico “Radio Goal” su Kiss Kiss. Sebbene il suo cuore batta per il Napoli, Alvino ha affermato che farebbe il tifo per la sconfitta della Juventus, poiché crede che la sconfitta dei bianconeri sia un’opportunità per il calcio in generale.

“Se Roma e Juventus andassero in finale di Europa League, per chi tiferei? Tifo sempre e comunque per il Napoli. Ma Dovendo fare una scelta devo tirare fuori una mia massima: quando perde la Juve, vince il calcio. Per cui farò il tifo per la sconfitta dei bianconeri, quindi…”.