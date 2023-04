Juventus: restituiti i 15 punti di penalizzazione la nuova classifica di Serie A

Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto parzialmente il ricorso della Juve, restituiti i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze.

È terminata la camera di consiglio del Collegio di Garanzia del Coni, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli. La decisione è stata quella di revocare la penalizzazione alla Juventus e quindi accogliere il ricorso presentato dalla società bianconera.

Il Collegio di Garanzia del Coni ha rinviato il giudizio alla Corte federale d’appello, restituiti i 15 punti ai bianconeri in attesa di un altro processo (ecco il testo completo). La nuova sentenza sui 15 punti di penalizzazione ci sarà tra circa un mese.

Annullata penalizzazione Juve: la classifica di Serie A

Con la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di annullare la penalizzazione la classifica di Serie A del campionato 2022/23 viene nuovamente riscritta.

Ora la Juventus ha 59 punti ovvero 2 in meno alla Lazio che è al secondo posto in classifica e si trova a 16 punti dal Napoli primo in classifica di Serie A.

Con la Juve senza penalizzazione e la nuova classifica il Milan scivola fuori dalla zona Champions League, ora il quarto posto è occupato dalla Roma che ha 56 punti, ovvero 3 punti di vantaggio sui rossoneri.

Napoli 75 Lazio 61 Juventus 59 Roma 56 Milan 53 Inter 51 Atalanta 49 Bologna 44 Fiorentina 42 Sassuolo 40 Torino 39 Udinese 39 Monza 38 Empoli 32 Salernitana 30 Lecce 28 Spezia 26 Verona 23 Cremonese 19 Sampdoria 16.