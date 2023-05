Osimhen, il misterioso “indizio” da Dimaro: Resta o parte? – VIDEO

Dal ritiro di Dimaro arriva un significativo indizio sul futuro e sulla permanenza di Victor Osimhen nel Napoli.

Il Napoli ha da tempo scelto Dimaro come location per il suo ritiro estivo. Anche quest’anno, la squadra azzurra ha confermato la sua presenza in Trentino. L’unica incognita riguarda l’allenatore che prenderà parte alla spedizione in Val di Sole. La società partenopea ha inoltre pubblicato oggi un video di presentazione del ritiro estivo a Dimaro, e chi appare nel filmato? Il bomber Victor Osimhen. Una notizia che sicuramente rallegrerà i tifosi del Napoli.

Da un punto di vista logico, si potrebbe considerare questa scelta come un “super indizio” sulla permanenza del nigeriano nella squadra azzurra. Dopotutto, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato di voler trattenere Osimhen, delle parole che suonano ‘facili’ perchè molto probabilmente non ‘ostaggio’ di un’eventuale offerta monstre da parte di un top club europeo. E proprio in quell’occasione bisognerà vedere come il presidente del Napoli reagirà. Per il momento, i tifosi napoletani vogliono semplicemente godersi ancora il loro beniamino.

D’altronde quello che ci chiediamo è: come si fa a rinunciare a Victor Osimhen?

Di seguito il video: