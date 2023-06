Spalletti osannato alla Bobo Tv: “A Napoli il calcio è una cosa seria. Grazie ai tifosi” – VIDEO

Luciano Spalletti è intervenuto alla Bobo Tv, il format ideato da Cristian Vieri, con Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano.

L’allenatore del Napoli è intervenuto al Teatro Troisi di Napoli, dove c’era la tappa partenopea della Bobo Tv. Una sorpresa la presenza dell’allenatore toscano che è voluto passare per salutare gli ex calciatori, ma soprattutto per dare un altro abbraccio ai tifosi che lo hanno osannato.

Bobo Tv: le parole di Luciano Spalletti a Napoli

Il tecnico del Napoli durante il suo intervento ha detto: “Sono passato a salutare principalmente perché c’erano i tifosi ed anche perché con loro ho un’amicizia e ci vediamo appena possibile. Quando ho saputo che erano qui sono passato“.

Poi Spalletti alla Bobo Tv ha aggiunto: “Le pay tv hanno portato le telecamere negli spogliatoi, ma questo format ha fatto di più, ha portato le panchine a casa. Bisogna ringraziarli per il loro moderno fare e pensare calcio”.

Poi rivolgendosi ai tifosi del Napoli ha detto: “Voi napoletani avete dimostrato che il calcio è una cosa seria, molto seria! Avete saputo festeggiare in una maniera incredibile, avete aperto a tutti quelli che volevano festeggiar. Avete accolto tutti con disponibilità“.

Poi Spalletti ha cantato con i tifosi: “I campioni dell’Italia siamo noi“, un boato incredibile ha accompagnato il momento, con ovazione per l’allenatore che lascerà Napoli.