Futuro Giuntoli, Laudisa: “Ecco cosa succederà entro sette giorni”

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul futuro di Cristiano Giuntoli, ormai fuori dal Napoli.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli si avvia verso l’ultima giornata di campionato, gara in programma domenica 4 giugno alle ore 18.30 al Maradona contro la Sampdoria. Dopo la partita, Di Lorenzo alzerà la coppa simbolo e seguirà uno spettacolo di canti, balli e fuochi d’artificio. In concomitanza con tutto cio, il popolo azzurro e i giocatori saluteranno anche Spalletti e, secondo le circostanze attuali, anche l’architetto del trionfo: il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

L’attuale ds azzurro potrebbe arrivare alla Juventus la prossima settimana, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Tuttavia, se non riuscirà a trovare un accordo con De Laurentiis, la questione potrebbe finire anche in tribunale, anche se in questo caso i tempi si allungherebbero.

A soffermarsi sul futuro di Giuntoli è anche Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta, intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live condotto dal giornalista Dario Sarnataro. Di seguito le sue parole : “Cristiano Giuntoli andrà alla Juventus entro una settimana? Ho scritto un articolo su questa situazione, perché da ambienti juventini ho saputo che l’attuale direttore del Napoli ha assicurato che entro 7 giorni dovrebbe diventare il direttore sportivo della Juventus. E ha due piani per diventarlo”.

Laudisa ha poi aggiunto: “Quello A prevede un incontro liberatorio, con dimissioni, con il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Quello B, invece, eventuali azioni legali. Ma anche la Juventus ha un piano B proprio perché non potrà aspettare in eterno Giuntoli. In via alternativa ha infatti allertato Manna come nuovo ds”.