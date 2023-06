CORRIERE – Spalletti e De Laurentiis, l’abbraccio finale: “Divorzio all’italiana”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul ‘divorzio all’italiana’ tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis.

Nell’edizione del 3 giugno 2023, il Corriere dello Sport apre le sue pagine con la notizia dell’addio di Luciano Spalletti al Napoli titolando il tutto “Divorzio all’italiana”. Come stabilito nel contratto, l’allenatore e il presidente Aurelio De Laurentiis si separeranno definitivamente il prossimo 30 giugno. Il tutto è stato sancito dall’abbraccio finale tra il tecnico di Certaldo e il patron azzurro durante la premiazione di ieri del calco di Maradona avvenuto a Castel Volturno.

Spazio anche, per rimanere in tema Napoli, al ‘podio’ degli azzurri con diverse premiazioni: Spalletti miglior tecnico della stagione, Kim miglior difensore, Osimhen miglior attaccante e Kvaratskhelia miglior giocatore in questa stagione del massimo campionato italiano.

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport riporta anche l’apertura di un’inchiesta da parte della UEFA a seguito delle dichiarazioni di Josè Mourinho, allenatore della Roma, dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia.

Di seguito l’anteprima della prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport: