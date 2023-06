Saluti, Baci e Forza Napoli: La Rinascita dei Falsi Francobolli celebrando lo Scudetto

Il ritorno dei falsi francobolli che celebrano la vittoria dello scudetto di Napoli. Con un aiuto dall’intelligenza artificiale, ChatGPT, questi francobolli sono un tributo unico e creativo alla squadra azzurra campione d’Italia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il ritorno dei falsi francobolli per celebrare la vittoria dello scudetto è un omaggio nostalgico e creativo a Napoli. Questo tributo unico, ideato da tre creativi, è un riflesso di un tifo appassionato e immutato negli anni.

Falsi Francobolli: Un Omaggio a Napoli

Napoli, la città di Maradona, celebra la sua vittoria allo scudetto con un ritorno nostalgico ai falsi francobolli. Questi francobolli, nonostante la loro inautenticità, sono diventati un simbolo di celebrazione, attingendo ai fatti di cronaca e ai costumi locali per creare vignette vivaci e ironiche. Quest’anno, l’ispirazione principale è la squadra azzurra campione d’Italia.

Dai primi Anni 90 alla Conquista dello Scudetto

Il ritorno dei falsi francobolli è una celebrazione del passato e del presente di Napoli. Negli anni ’90, questi creativi si fecero conoscere come “falsari riuniti“, creando francobolli che erano pezzi di satira sociale e politica. Ora, ritornano con la stessa energia, ma con un nuovo focus: la gloriosa squadra di calcio di Napoli.

L’IA nel Mondo dei Francobolli

In una nuova svolta, i falsi francobolli sono stati creati con l’aiuto di un’intelligenza artificiale, ChatGPT. Questo ha permesso una maggiore precisione nel disegno, ma il cuore e l’anima di queste creazioni rimangono umani. Come dice Maurizio, uno dei creativi ai microfoni de il Mattino: “Mi ha dato una mano con il disegno, ma la fantasia è tutta mia, come il tifo: non cambierà mai.”

Il Tributo Continua

Nonostante il mondo si stia allontanando dall’uso dei francobolli e delle cartoline, quest’omaggio a Napoli dimostra come l‘amore per la squadra di calcio e la città rimanga forte. Che si tratti di un tributo nostalgico o di una celebrazione della vittoria attuale, i falsi francobolli rimangono un simbolo amato e apprezzato.