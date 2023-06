Il miglior attaccante della Serie A resta a Napoli: Kvara pronto al rinnovo!

Khvicha Kvaratskhelia resta al Napoli, pronto il rinnovo di contratto con la SSCN di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli è pronto a blindare Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano nella sua prima stagione in azzurro ed in Europa è riuscito ad andare subito in doppia cifra, sia di assist che di gol. Inoltre ha 22 anni e margini di miglioramento molto importanti, sia dal punto di vista tattico che mentale, anche perché il suo smisurato talento non si discute.

Rinnovo Kvaratskhelia: il Napoli lo vuole blindare

“Jugeli in questi giorni è a Napoli e aspetta che il presidente De Laurentiis e i suoi più stretti collaboratori trovino il tempo per sedersi e discutere serenamente sul prolungamento del contratto che già è nei fatti, per un precedente e cordiale incontro a marzo fra le parti. Presto sarà il momento di trascrivere le bozze ma questa è una operazione che non prevede ostacoli e difficoltà.

Nessuna pressione esterna perché Kvara non ha intenzione alcuna di guardarsi attorno oggi, visto che sta bene a Napoli. Nessuna fretta perché il club azzurro ha già un contratto lungo (scadenza 2027) che prolungherà di un anno ancora raddoppiando l’attuale ingaggio che passerà da 1,2 milioni di euro a stagione a 2,5” scrive Gazzetta dello Sport.

Kvaratskhelia è stato eletto miglior attaccante della Serie A, ed il Napoli vuole tenerselo stretto, anche nelle prossime stagioni.