Serie A, quanti azzurri sul podio: dopo Kim, premi anche per Osimhen e Kvaratskhelia

Dopo Kim premiato come miglior difensore, arrivano dei riconoscimenti anche per Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Victor Osimhen è stato incoronato come miglior attaccante della Serie A nella stagione 2022-2023, battendo Lautaro Martinez dell’Inter e Rafael Leao del Milan. Il calciatore del Napoli è anche il capocannoniere del torneo, avendo segnato 25 gol in questa stagione, con una giornata ancora da giocare. Un notevole risultato che gli ha permesso di guadagnare il titolo di miglior marcatore dell’intero panorama calcistico italiano.

A questo si aggiunge anche il riconoscimento per Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano che si è guadagnato il titolo di miglior giocatore della stagione 2022-23. Un’altra grande notizia per la squadra allenata da Luciano Spalletti che è stata già insignita precedentemente con altri premi: il tecnico di Certaldo che è stato premiato come il miglior allenatore della stagione mentre il difensore coreano Kim si è aggiudicato il titolo di miglior difensore del campionato. Il tutto va ad aggiungersi al trofeo più grande, lo Scudetto.

La Lega di Serie A presto annuncerà la formazione ufficiale della squadra stagionale composta dai migliori 11 giocatori in base alle prestazioni.