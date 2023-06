Maradona nel cuore di Napoli: l’inaugurazione del magnifico murales nel Rione Traiano – FOTO

Nuovo splendido murales nel quartiere Rione Traiano dedicato a Diego Armando Maradona. Domani l’inaugurazione a Napoli.

Domani, nel quartiere Rione Traiano, sarà inaugurato un nuovo murales dedicato a Diego Armando Maradona. Quest’anno è stato un periodo speciale per il campione argentino, la cui Mano de Dios ha sicuramente influito. Le cinque squadre in cui ha giocato Maradona hanno tutte conquistato almeno un trofeo. Il tour inizia con la vittoria dell’Argentina nel Campionato del Mondo, seguita da una serie di eventi eccezionali. Barcellona, Boca Juniors e Napoli si sono aggiudicate il titolo di campione nazionale, e giovedì scorso il cerchio si è chiuso con la vittoria del Siviglia, che ha sconfitto la Roma in Europa League, conquistando il settimo trofeo per i “Rojiblancos”.

La città di Napoli continuerà a onorare il “Pibe de Oro” e domani, nel Rione Traiano, verrà svelato un nuovo murales dedicato a Maradona, realizzato dall’artista Mario Casti. L’evento avrà inizio alle 21:00. All’inaugurazione saranno presenti Diego Jr., i tifosi gemellati del Paris Saint-Germain, i tifosi del Messina, della Juve Stabia e del Monaco 1860. È stata annunciata anche la presenza di Gianinna Maradona e Claudia Villafane, ex moglie del Pibe de Oro.

Di seguito un’anteprima del murales di Maradona, che attualmente è coperto da un telo e sarà ufficialmente svelato domani sera: