La Gazzetta dello sport è sicura: “Tra una settimana Giuntoli diventerà il ds della Juventus”

Cristiano Giuntoli potrebbe diventare il direttore sportivo della Juventus entro una settimana, lo riferisce il giornalista Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Secondo Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli diventerà il direttore sportivo della Juventus entro una settimana. Le indiscrezioni, riportate durante un’intervista a Radio Marte, rivelano che Giuntoli ha due piani per raggiungere l’obiettivo: il piano A e il piano B.

Il piano A prevede un incontro con il Napoli, attuale club di Giuntoli, per discutere di un possibile addio anticipato. Questo piano comporterebbe una rinuncia volontaria alla posizione, con dimissioni che potrebbero consentire a Giuntoli di liberarsi dal contratto che lo lega al club partenopeo fino al 2024​​.

Il piano B di Giuntoli, invece, coinvolgerebbe possibili azioni legali per facilitare la sua uscita dal Napoli. Anche la Juventus, tuttavia, ha un piano B, poiché non potrebbe aspettare Giuntoli indefinitamente. Se necessario, potrebbe promuovere Federico Manna al ruolo di direttore sportivo​​.

Nel frattempo, la ricerca di un sostituto per l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti è in corso. Secondo Laudisa, ci sarebbe un duello tra Sergio Conceicao, attuale allenatore del Porto, e Vincenzo Italiano. Il club partenopeo è interessato a entrambi come potenziali sostituti di Spalletti​​.

Conceicao ha una clausola contrattuale da 18 milioni di euro con il Porto, ma il Napoli non vorrebbe pagare tale cifra. Per facilitare l’uscita di Conceicao dal Porto, il suo agente Jorge Mendes ha avviato le trattative. Italiano, d’altra parte, ha un contratto di un anno con la Fiorentina e quindi dovrebbe essere liberato. Tuttavia, ogni discussione con il club viola dovrà attendere la conclusione della finale di Conference League a Praga.

Laudisa ha anche elogiato entrambi i candidati, sottolineando la qualità tattica di Italiano e l’esperienza di Conceicao nelle competizioni internazionali. Tuttavia, la decisione finale dipenderà dalle difficoltà che si incontreranno per raggiungere l’uno o l’altro candidato.