Spalletti siparietto con il giornalista georgiano: “Ma vi rendete conto chi è Kvara?”

Luciano Spalletti, durante una conferenza stampa pre-Napoli-Sampdoria, ha esaltato le doti di Kvara, il giocatore georgiano, creando un simpatico siparietto con un giornalista del suo paese.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel calcio, le conferenze stampa possono offrire momenti memorabili e sembra che la conferenza stampa di Luciano Spalletti prima della partita Napoli-Sampdoria sia stata uno di questi. Il tecnico ha commosso tutti con il suo addio a Napoli, ma non sono mancati anche momenti di grande simpatia. Il siparietto con un giornalista georgiano riguardo a Kvara ha aggiunto un tocco di umorismo e divertimento alla serietà che solitamente pervade questi eventi.

SPALLETTI SIPARIETTO CON IL GIORNALISTA GEORGIANO SU KVARA

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Sampdoria Luciano Spalletti è stato protagonista di un simpatico siparietto con un giornalista Georgiano. Il tecnico ha esaltato le doti di Kavra chiedendosi se in Georgia sanno di avere un giocatore talmente forte da ricordare Maradona:

“Kvara è un giocatore fortissimo, ed era già sulla bocca di tutti prima che arrivasse. Giuntoli me ne parlò, io diedi il mio assenso e la società è stata brava ad investire per prenderlo. Poi il ragazzo ci ha messo del suo, ascoltando e sgranando gli occhietti. Si avvicina a Maradona per le sue giocate e per le sue accelerate da fermo.

In Georgia lo sapete che avete veramente un grande calciatore? uno che mette a posto le cose. Ha l’imprevedibilità, ti crea lo sconquasso per la difesa avversaria, calcia di destro, di sinistro, ha fatto gol di testa, ha gambe importanti, sotto il profilo del salto va in cielo, può diventare fortissimo anche di testa. E’ un grandissimo campione“. Ha spiegato Spalletti,

Il giornalista georgiano ha applaudito alle parole di Spalletti, successivamente, c’è stato un bellissimo scambio di sorrisi tra i due.