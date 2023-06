Tuttojuve: “Kvaratskhelia alla Juve sarebbe in fascia bassa”

Massimo Pavan, giornalista e tifoso della Juventus, evidenzia la differenza tra il monte stipendi della Juventus e quello del Napoli, sottolineando come il caso di Khvicha Kvaratskhelia metta in luce la necessità di razionalizzare gli ingaggi alla Vecchia Signora.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La questione degli ingaggi alla Juventus è da tempo un argomento di discussione tra i tifosi e i critici. Il giornalista e tifoso bianconero, Massimo Pavan, ha recentemente evidenziato la differenza tra il monte stipendi della Juventus e quello del Napoli, esemplificato dal caso di Khvicha Kvaratskhelia, la stella del Napoli e miglior giocatore del campionato.

“La Juventus di oggi ha un monte ingaggi troppo alto, serve una svolta che possa portare alla riduzione dei costi, solo così la squadra potrà tornare ad essere competitiva“, ha affermato Pavan nel suo articolo su TuttoJuve.

L’analisi di Pavan si basa sull’osservazione che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è pronto a rinnovare il contratto di Kvaratskhelia, portando il suo stipendio fino a 2,5 milioni di euro. Al momento, l’attaccante georgiano guadagna 1,8 milioni di euro. Nonostante ciò, con 14 gol e 17 assist, le sue prestazioni superano di gran lunga quelle di qualsiasi calciatore della Juventus.

“Se il paragone fosse con la Juventus, il georgiano sarebbe in fascia bassa per quanto riguarda gli stipendi, con pochi giocatori che guadagnano di meno“, ha aggiunto Pavan.

Secondo Pavan, la Juventus ha bisogno di razionalizzare i suoi stipendi. Ha evidenziato come il monte ingaggi della Vecchia Signora, che include contratti multimilionari per giocatori come Paul Pogba, Adrien Rabiot e Federico Chiesa, sia eccessivo rispetto al rendimento in campo di questi giocatori.

“La Juventus non può permettersi di pagare ingaggi di questa portata per giocatori che non li valgono. Se Pogba fa una stagione da leader è giusto che prenda 8 milioni, ma per quello che abbiamo visto quest’anno anche 2 sono eccessivi”, ha commentato.

In conclusione, Pavan ha suggerito che la Juventus deve mettere un freno agli ingaggi o parametrarli al rendimento ed alle vittorie dei giocatori.