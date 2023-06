De Laurentiis: «Ora la serie tv per lo scudetto. Qui per vincere»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, prepara una serie TV celebrativa che possa unire il Nord e il Sud dell’Italia attraverso il calcio.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha un obiettivo chiaro: “Io lavoro qui per vincere“. In un’intervista al Telegraaf, ha condiviso i suoi pensieri sul calcio, sulle sue aspirazioni per il club azzurro e la voglia di continuare a vincere.

“L’importanza di vincere lo scudetto è evidente per Napoli e per i suoi abitanti. Può sembrare un riscatto contro il nord, una rivincita per coloro che si sentono svantaggiati o discriminati. Ma per me è una lotta è per unire il nord e il sud“, ha affermato De Laurentiis.

Rispecchiando il viaggio del club negli ultimi anni, De Laurentiis ha ricordato: “Quando siamo arrivati in Serie A, il Napoli era al 550esimo posto tra i club del mondo. In soli due o tre anni, ci siamo elevati tra le prime venti squadre europee. Ora, siamo i Campioni d’Italia e abbiamo raggiunto i quarti di finale della Champions League. Non sono i titoli e il successo a definire la gloria, ma il duro lavoro che si fa per raggiungerli“.

Ma c’è più di quello che sta a cuore al presidente del Napoli. “Abbiamo tirato fuori il club dalla depressione. Siamo l’unico club italiano a giocare in Europa da 14 anni“, ha detto orgogliosamente. E ora, ci potrebbe essere un nuovo progetto in vista. “Produrremo una serie TV con la CBS negli Stati Uniti, qualcosa legato a questo terzo scudetto“.

De Laurentiis non ha mai smesso di credere nella centralità di Napoli. “Ho sempre visto Napoli come una città centrale, universale a livello europeo. Molti la considerano provinciale, ma io lavoro qui per vincere“.

De Laurentiis rassiucura tutti: “il futuro del Napoli sarà luminoso” .