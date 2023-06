Premiazione Castel Volturno, De Laurentiis: “Napoli, saremo ancora protagonisti”. La promessa del presidente!

I giocatori del Napoli e tutto lo staff hanno ricevuto il premio dall’imprenditore Stefano Ceci e dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Oggi, direttamente da Castel Volturno, è andata in scena la cerimonia di consegna da parte di Aurelio De Laurentiis e Stefano Ceci – amico e storico manager di Maradona – che hanno voluto omaggiare della scultura del ‘piede di Maradona’ tutti i giocatori del Napoli e lo staff tecnico.

“Si tratta della scansione 3D del piede di Maradona. Qualche calciatore mi aveva chiesto come fare per avere il calco del piede e ci fu la mia promessa di regalarlo in caso di Scudetto. E’ un ringraziamento da parte mia a tutti i protagonisti, il mister ed il presidente De Laurentiis”, ha dichiarato l’imprenditore Campano Stefano Ceci che ha poi chiamato uno per uno, a partire dai portieri, passando per i centrocampisti della squadra e i suoi bomber ‘offensivi’, premiandoli di questa scultura.

Una cerimonia molto bella e anche toccante, ‘condizionata’ da un clima disteso. A testimonianza di quanto detto i comportamenti di Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis, che al momento della foto di rito al termine della cerimonia, si sono abbracciati.

De Laurentiis ha concluso spiegando: “Un bel gesto. Stefano Ceci e’ un uomo generoso, nel mito del culto di chi e’ stato irripetibile nella storia del calcio. L’ha frequentato per 20 anni. Questo premio assume un valore particolare in termini simbolici. Sono contento che la squadra abbia ricevuto il piede di Diego, per continuare la loro storia da protagonisti”.