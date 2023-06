De Maggio: “Conceicao e Nagelsmann i nomi più caldi. Sale Cannavaro”

De Maggio dichiara che Sergio Conceicao e Nagelsmann sono i nomi più caldi. Salgono le quotazioni di Fabio Cannavaro

Ogni giorno spuntano nuovi nomi per la panchina del Napoli. Come già da diverse settimane, tanti sono i rumors che riguardano il Napoli. Circolano tantissimi nomi e lo stesso Aurelio De Laurentiis, in una recente intervista, ha affermato che in lizza ci sono ben dieci allenatori. Traccia un bilancio della situazione Valter De Maggio nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Conceicao e Nagelsmann sono i due nomi più forti in questo momento, con alle loro spalle Thiago Motta, Vincenzo Italiano e Fabio Cannavaro”.

De Maggio rivela che gira forte il nome di Fabio Cannavaro per la panchina del Napoli

Nelle ultime ore sta risalendo il nome di Fabio Cannavaro. A proposito di ciò, Valter De Maggio ha spifferato qualcosa sull’ex Campione del Mondo e Pallone d’Oro nel 2006: “Gira una voce molto forte su Fabio Cannavaro. Mi è appena arrivato anche un messaggio, un sms in cui un tifoso afferma che potrebbe essere lui l’allenatore dei partenopei per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Vedremo quanto accadrà. In questo momento c’è molta confusione: ognuno propone un nome diverso ed è difficile fare chiarezza”.