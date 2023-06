Spalletti indica un Campione del Mondo 2006 napoletano come sostituto

Secondo Il Mattino a Luciano Spalletti piacerebbe un Campione del Mondo 2006 napoletano come possibile sostituto

Grande attesa c’è in città sul futuro allenatore del Napoli. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, Luciano Spalletti, attuale allenatore del Napoli, pare consideri Fabio Cannavaro, ex difensore, tra le altre, di Napoli e Real Madrid, il suo degno successore sulla panchina azzurra: “Luciano Spalletti non può e non vuole dare indicazioni su chi investire della sua successione a Napoli. E neppure, secondo lo stile De Laurentiis, gli è stato chiesto qualcosa. Però un nome lo farebbe”.

Spalletti ha stretto un’amicizia professionale con Cannavaro

Il Pallone d’Oro ed ex Campione del Mondo nell’annata magica del 2006 ha creato un rapporto forte con Luciano Spalletti che sarebbe contento di tale idea: “Potesse scegliere, una persona ci sarebbe, con la quale ha stretto amicizia professionale a Napoli: Fabio Cannavaro. È convinto che sia la figura che meglio di tutti darebbe continuità al suo progetto tecnico ed è certo che sarebbe accolto a braccia aperte dallo spogliatoio”.

“Il patron ha un ottimo rapporto con Cannavaro, ma fino ad adesso non sembra ci siano stati contatti”, riferisce il quotidiano campano. Cannavaro ha svolto un’esperienza importante in Cina mentre in Italia ha vissuto un’avventura poco felice sulla panchina del Benevento con l’esonero.