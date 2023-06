Giuntoli con la Juventus in testa: ma ancora a lavoro per il Napoli – la situazione

Cristiano Giuntoli e il futuro incerto al Napoli: possibile addio e flirt con la Juventus. Ultime notizie.

Cristiano Giuntoli ha fatto ritorno a Napoli seguendo la squadra in vista dell’ultima partita e delle festività che saranno sicuramente diverse da quella prevista domenica al Maradona. Dopo la vittoria dello scudetto, Di Lorenzo alzerà la coppa simbolo e seguirà uno spettacolo di canti, balli e fuochi d’artificio. Tuttavia, il popolo azzurro e i giocatori saluteranno anche Spalletti e, secondo le circostanze attuali, anche l’architetto del trionfo: il direttore sportivo, Giuntoli.

È stato Giuntoli a creare un altro tipo di spettacolo insieme all’allenatore, ma sia lui che Spalletti ritengono che il loro ciclo a Napoli sia giunto al termine. Tuttavia, il finale di questa storia potrebbe essere molto amaro. Cristiano Giuntoli piace alla Juventus ed il direttore sportivo vorrebbe andare a Torino, ma De Laurentiis non ha intenzione di liberarlo, anche perché il dirigente ha ancora un anno di contratto con i bianconeri.

La questione è ovviamente delicatissima e sarà discussa in un incontro in programma dopo la partita contro la Sampdoria, la prossima settimana. Il giorno non è ancora stato definito, ma considerando che il tour in Corea è saltato ufficialmente e tutti stanno organizzando le proprie vacanze e i trasferimenti in Nazionale, da lunedì ogni momento potrebbe essere l’occasione per confrontarsi. Un faccia a faccia molto atteso, perché nessuno ha molto tempo a disposizione e tutti hanno la necessità di pianificare il futuro, sia per il Napoli che per la Juventus.

E se alla fine non si troverà un punto di incontro, non è escluso che Giuntoli scelga la soluzione Spalletti: le dimissioni. Tuttavia, non c’è alcuna certezza che De Laurentiis le accetterà, ovviamente.