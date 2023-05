Cannavaro: “Vincere è bello, ora tocca alla società. Questo gruppo non va smantellato”

L’ex calciatore del Napoli, Fabio Cannavaro, si è soffermato sul momento attuale vissuto dalla compagine azzurra.

Fabio Cannavaro, uno dei più grandi difensori italiani della storia ed ex calciatore che ha iniziato la sua carriera proprio nel Napoli, si è soffermato sulla situazione attuale del club partenopeo durante un’intervista a Radio Kiss Kiss.

L’ex difensore di Napoli, Parma, Juventus, Inter e Real Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l’emittente di riferimento della squadra, nel corso del programma Radio Goal. Ecco le sue parole: “Sinceramente era passato troppo tempo dall’ultimo scudetto del Napoli, è stato un momento fantastico per tutta la città. Bisognerebbe ridurre l’attesa, è troppo bello vedere questa gente festeggiare“.

Successivamente Cannavaro si è soffermato su un’altra delicata situazione relativa al futuro della squadra ed in particolare al possibile addio di Cristiano Giuntoli che sembrerebbe molto vicino all’approdo alla Juventus.

“La società del presidente Aurelio De Laurentiis ha capito che vincere è bello, speriamo che ora ci sia l’intenzione di continuare così per raggiungere altri traguardi prestigiosi. Il patron deve cercare di mantenere tutto il gruppo, non solo il tecnico Luciano Spalletti, ma anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli: questo è un gruppo che va rinforzato e non smantellato“.