Spalletti, messaggio meraviglioso per Giulia Tramontano

Luciano Spalletti dedica la conferenza stampa di Napoli-Sampdoria a Giulia Tramontano: messaggio contro la violenza sulle donne.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Luciano Spalletti, nella sua ultima conferenza stampa come allenatore del Napoli, ha voluto dedicare un momento per ricordare Giulia Tramontano, una giovane donna tragicamente uccisa questa settimana dal suo compagno. Durante l’evento, Spalletti ha espresso un messaggio di denuncia contro la violenza sulle donne e ha ricordato la passione di Giulia per il Napoli.

“Mi hanno detto che Giulia Tramontano era molto tifosa del Napoli,” ha iniziato Spalletti, facendo riferimento alla tragica perdita. Spalletti ha poi sottolineato l’importanza di rispettare e proteggere le donne, affermando che “gli uomini che fanno male a una donna confessano al mondo la loro vigliaccheria.”

Le parole di Spalletti hanno risonato con forza, evidenziando l’importanza di ricordare Giulia non solo come una vittima, ma come una persona la cui vita aveva un significato e una storia che “meritava di essere vissuta”. Spalletti ha parlato con passione della necessità di umanità in un mondo che, a suo dire, “sta diventando disumano”.

“Si uccide la vita, non solo una persona. Bisognerebbe rimanere umani qualche volta perché qui si sta diventando disumani,” ha detto Spalletti, enfatizzando il valore di ogni vita e la tragedia nel perderla.

La memoria di Giulia non sarà dimenticata. Spalletti ha annunciato che la “festa di domani sarà anche per Giulia e il suo bambino,” assicurando che il ricordo di Giulia rimarrà vivo e sarà onorato durante l’imminente partita del Napoli contro la Sampdoria.

“Chi pensa di risolvere le cose con la violenza, è un perdente senza futuro,” ha concluso Spalletti, inviando un forte messaggio di condanna della violenza, specialmente quella contro le donne.

Con queste parole, Luciano Spalletti ha ricordato a tutti l’importanza di rispettare e proteggere le donne, e ha reso omaggio a Giulia Tramontano, nonostante la sua vita sia stata tragicamente abbreviata, continuerà a vivere nei cuori di tutti coloro che la ricordano.