Juan Jesus – BatJuan canta con la signora sul balcone: “I campioni dell’Italia siamo noi” – VIDEO

Juan Jesus canta dal balcone di casa sua: “Siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi“. Il difensore impersonifica il personaggio: BatJuan.

Il difensore brasiliano è sicuramente uno dei più simpatici a livello mediatico. Juan Jesus da tempo ha inventato il personaggio BatJuan, il supereroe che difende la città azzurra.

Festa scudetto Napoli: la carica di Juan Jesus

Proprio oggi il difensore ha rispolverato il suo personaggio per dare un appuntamento a tutti i tifosi del Napoli e sui social ha scritto: “Amici di Naples City, domani si festeggia con il trofeo. Io ho già cominciato (anche la signora sul balcone). Voi siete pronti?“.

Un elemento importante Juan Jesus, non solo per le doti tecniche, ma anche per la capacità di fare gruppo e di essere sempre pronto quando serve. Ecco perché il Napoli ha rinnovato il contratto del difensore brasiliano. Uno che ha saputo sostituire anche Kim quando è stato assente per infortunio, squalifica o quando ha partecipato alla Coppa d’Asia.