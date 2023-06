Spalletti ama Napoli, la promessa a De Laurentiis fa il giro del web

Notizie Calcio Napoli – Luciano Spalletti all’ultima panchina, lascerà dopo Napoli-Sampdoria e la conquista dello scudetto.

Il tecnico del Napoli è pronto a vivere la festa scudetto che Napolipiu vi racconterà in diretta, dallo stadio e tra le strade di Napoli nelle aree dei maxi schermi e non solo.

Ma Napoli-Sampdoria sarà anche il tempo degli addii amari: Luciano Spalletti saluta tutti e tornerà in Toscana con Aurelio De Laurentiis che dovrà trovare un altro allenatore.

Spalletti: “Non voglio allenare contro il Napoli”

Ma Spalletti nella sua ultima conferenza stampa ha avuto parole d’amore stupende per la città azzurra, per i suoi tifosi e per tutto il mondo napoletano.

Tra le altre cose Spalletti, a chi gli chiedeva un possibile ritorno dopo l’anno sabbatico, ha detto sorridendo: “Io una cosa ho messo in chiaro durante quella cena con De Laurentiis, io non voglio giocare contro il Napoli. Non voglio mettere una tuta che sia differente da quella del Napoli”.

Un messaggio d’amore di Spalletti al Napoli. Un messaggio intenso e carico di affetto, perché Spalletti ha saputo interpretare la napoletanità come pochi altri, dimostrando di capire perfettamente quello che significa essere tifosi del Napoli e vivere per la maglia azzurra.