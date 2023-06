De Laurentiis ha deciso il futuro di Osimhen: ci sono solo due possibilità

Aurelio De Laurentiis vuole tenere Victor Osimhen al Napoli, l’attaccante è valutato oltre centocinquanta milioni di euro.

Ultime notizie sul calciomercato del Napoli – Victor Osimhen è l’uomo che vogliono tutti i grandi club europei. Il capocannoniere della Serie A è considerato già un top player. Lo sa anche Aurelio De Laurentiis che non vuole cederlo. Lo farebbe, solo in caso di una cifra veramente altissima. Ma Osimhen ha un contratto fino al 2025 con la SSCN, quindi se resta in azzurro senza rinnovare il club rischia di perderlo a parametro zero, cosa che non deve assolutamente accadere.

Calciomercato Napoli: il futuro di Osimhen, la decisione di De Laurentiis

Ecco quanto scrive Repubblica sull’attaccante nigeriano del Napoli: “Il prezzo è altissimo: servono 160 milioni di euro. De Laurentiis vorrebbe confermarlo ma serve l’accordo per il rinnovo contrattuale almeno per un’altra stagione, altrimenti si rischia di arrivare a un anno dalla scadenza (quella attuale è fissata nel 2025) e quindi con meno forza rispetto alle richieste delle big. Il tema è caldo e De Laurentiis accelererà dopo la scelta dell’allenatore e del direttore sportivo, presupposti fondamentali per poi programmare la nuova stagione. Il tecnico prescelto, invece, potrà godersi ancora Kvara che è stato considerato il top di tutto il campionato“.