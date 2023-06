Caressa: “ho una notizia su De Laurentiis e il nuovo allenatore del Napoli”

Fabio Caressa rivela che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta contattando personalmente gli allenatori per il Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, è attivamente alla ricerca di un nuovo allenatore per guidare la sua squadra. Questa notizia è stata rivelata dal noto giornalista sportivo Fabio Caressa, che ha condiviso dettagli intriganti sulla ricerca in corso.

“De Laurentiis sta chiamando in prima persona gli allenatori per la panchina del Napoli“, ha affermato Caressa. Il presidente del Napoli sta evidentemente assumendo un ruolo attivo nella decisione di chi dovrà guidare la squadra nella prossima stagione.

Caressa ha inoltre rivelato che De Laurentiis ha contattato un “allenatore importante” per chiedere consigli sulla scelta del nuovo allenatore. Questo allenatore non identificato ha fornito un nome, che ha poi portato a un ulteriore contatto.

Incredibilmente, questo secondo allenatore ha avuto un messaggio specifico per De Laurentiis: “Devi dire a De Laurentiis che fai il 4-3-3“, ha rivelato Caressa. Questo suggerisce che l’allenatore in questione potrebbe avere una visione chiara di come vorrebbe che la squadra giocasse sotto la sua guida.

La scelta del nuovo allenatore del Napoli è un tema molto discusso tra i tifosi del club, con molte speculazioni e attese. La rivelazione di Caressa offre un’illuminante visione dietro le quinte di questo processo.

De Laurentiis ha una reputazione per essere un presidente hands-on e la sua attiva partecipazione alla ricerca del nuovo allenatore conferma questa immagine. Tuttavia, rimane da vedere se la sua strategia di contattare personalmente gli allenatori porterà al candidato ideale per guidare il Napoli nella prossima stagione.

Nel frattempo, i tifosi del Napoli attendono con ansia l’annuncio del nuovo allenatore, sperando che la scelta di De Laurentiis possa portare successo e gloria alla loro amata squadra. Con la vittoria dello Scudetto, le aspettative sono alte e tutti sono curiosi di vedere chi sarà il prossimo a sedersi sulla panchina del Napoli.