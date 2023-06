Pistocchi: “Tutti in piedi per il Napoli” poi la frecciata a Gravina

Maurizio Pistocchi celebra il successo lo scudetto del Napoli Scudetto 2022/2023 e critica l’assenza del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, alla festa.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI- Maurizio Pistocchi, giornalista ed opinionista sportivo di lunga data, ha espresso il suo profondo apprezzamento per il Napoli, la squadra vincitrice dello Scudetto del campionato italiano di Serie A per la stagione 2022/2023.

“Chi ama il Calcio non può non dire Grazie Napoli“, ha scritto Pistocchi su Twitter, lodando la squadra allenata da Luciano Spalletti per la sua spettacolare performance. Il Napoli ha dominato la Serie A quest’anno, accumulando 90 punti per garantire la loro posizione in cima alla classifica.

Ma il tributo di Pistocchi al Napoli non è stato l’unico argomento del suo tweet. Il giornalista ha anche criticato l’assenza del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Gabriele Gravina, alla festa della vittoria del Napoli.

“Gravina avrebbe dovuto presenziare alla consegna della Coppa per lo Scudetto al Napoli“, ha scritto Pistocchi. “Avrebbe dovuto farlo per rendere omaggio alla squadra, che con il suo gioco spettacolare ha vinto e convinto, alla società, che tenendo i conti in ordine ha osservato quelle regole che altri hanno trasgredito e alla città, che ha saputo fare festa nel modo migliore“.

La mancanza di Gravina all’evento ha creato polemiche, con molti che condividono l’opinione di Pistocchi che il presidente della FIGC avrebbe dovuto essere presente per riconoscere il notevole successo del Napoli.

Il Napoli ha celebrato la vittoria dello Scudetto con una grande festa, rendendo omaggio ai giocatori, allo staff e ai tifosi per il loro duro lavoro e la loro dedizione nel corso della stagione. L’assenza di Gravina ha gettato una piccola ombra su quella che altrimenti sarebbe stata una celebrazione esultante del successo del Napoli.

Pistocchi ha concluso il suo messaggio con una nota di gratitudine alla città di Napoli per aver organizzato una festa degna di questo storico trionfo.

La risposta di Gravina alle critiche e il futuro del calcio italiano restano da vedere, ma una cosa è certa: il Napoli ha dimostrato di essere una forza formidabile in Serie A, e la loro vittoria nello Scudetto 2022/2023 sarà ricordata come uno dei momenti più belli della storia del club.