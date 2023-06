Ziliani: “Gravina non sarà a Napoli. Il motivo è vergognoso”

Paolo Ziliani, svela il motivo dell’assenza del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, alla premiazione del Napoli come campioni d’Italia. Scopriamo le sue dichiarazioni.”

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nella giornata dedicata alla celebrazione dello sport, il nome di Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), è stato al centro di una polemica. Il motivo? La sua assenza alla premiazione del Napoli, la squadra campione d’Italia.

Paolo Ziliani, noto giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha svelato sui propri canali social le ragioni dietro questa mancata presenza. Secondo Ziliani, Gravina avrebbe evitato l’evento per non doversi confrontare con “gli sportivi veri che sanno cos’è il rispetto delle leggi, del vivere civile e del bene comune, quali è la passione sportiva.” Queste parole sono la sintesi di una critica aspra e diretta alla gestione delle istituzioni del calcio italiano.

Ziliani non si è fermato qui, bensì ha proseguito nella sua denuncia affermando: “Il governo e le istituzioni del calcio hanno tradito lo sport e i suoi valori e milioni di italiani lo sanno e non lo dimenticheranno. Festeggiate voi, siete solo una cricca, meritate il peggio.” Parole forti, che riflettono la rabbia e la delusione di molti appassionati di calcio nel vedere il mancato rispetto per le regole e i principi fondamentali dello sport.

La presenza del presidente della FIGC alla premiazione di una squadra campione è un gesto simbolico, che testimonia il riconoscimento e il sostegno da parte dell’organizzazione sportiva. Il suo mancato rispetto di questa tradizione ha scatenato reazioni di disapprovazione da parte degli sportivi, dei tifosi e dei commentatori.

Gravina, presidente federale dal 2018, è stato accusato da Ziliani di avere “un armadio che rigurgita di scheletri“. Ziliani sostiene che, nonostante i tentativi di pulizia nel calcio italiano, è ora di affrontare il problema Gravina, con un’indagine federale.

Ziliani si riferisce alle rivelazioni della Procura di Torino che mostrano che Gravina ha partecipato a una riunione segreta con la Juventus, all’insaputa di gran parte dei club della Serie A, specialmente i club rivali della Juventus.

Nonostante queste ombre, Napoli brilla sotto la luce dello scudetto, e la città è pronta per la festa più grande che la Serie A abbia mai visto. I tifosi sono pronti a salutare Spalletti, un allenatore che ha segnato una stagione indimenticabile, e ad accogliere il prossimo capitolo della storia del loro amato club.

