Napoli-Sampdoria: ultima formazione ufficiale nella stagione scudetto, c’è Mario Rui

Napoli-Sampdoria sarà l’ultima partita ufficiale della stagione di Serie A 2022/23, quella che ha portato lo scudetto al Napoli dopo 33 anni.

Luciano Spalletti si affida a quella che può essere considerata la formazione tipo del Napoli, anche se con qualche cambio. Ad esempio per l’ultima della stagione ritorna in campo Mario Rui, che nelle partite decisive per lo scudetto ha dovuto lasciare il posto a Olivera, a causa di un infortunio.

In difesa c’è anche Ostigard al posto di Kim, che è squalificato. Un premio quello di Spalletti al difensore ex Genoa.

Nell’ultima formazione ufficiale del Napoli della stagione 2022/23 c’è Meret in porta, con Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Elmas a destra con Kvaratskhelia a sinistra ed Osimhen al centro dell’attacco.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

Napoli festa scudetto: il programma sulla Rai

A partire dalle ore 21.00, invece, inizierà un grande spettacolo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che sarà senza dubbio stracolmo per l’occasione. La diretta dell’evento sarà trasmessa su Rai 2 a partire dalle ore 21.00 e continuerà fino a mezzanotte.

La festa scudetto del Napoli in diretta su Rai 2 sarà condotta da Stefano De Martino. Durante la serata ci saranno ospiti come: Gigi D’Alessio, Clementino, Nino D’Angelo, Emmas, Stas, Arisa ed Enzo Avitabile.