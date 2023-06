Repubblica – Kim oggi saluta i tifosi del Napoli, è tutto fatto!

Calciomercato le novità di oggi – Kim min-Jae lascia Napoli per trasferirsi al Manchester United, a scriverlo è Repubblica.

La notizia da parte del quotidiano viene data praticamente per certa. Kim è l’uomo che sicuramente andrà via da Napoli, il pezzo importante della rosa azzurra che dopo appena una stagione cambierà casacca. Un importante perdita anche per il nuovo allenatore del Napoli, che dovrà ripartire senza avere un colosso in difesa come Kim.

Kim al Manchester United: le cifre

Ecco quanto scrive Repubblica: “Il Manchester United lo pagherà 60 e lo regalerà a Ten Hag per tentare l’assalto alla Premier League. Il Napoli non hapotuto pareggiare l’offerta di ingaggio e quindi è rassegnato a perdere il suo muro difensivo, una miscela esplosiva tra intelligenza tattica, un senso innato dell’anticipo e una frequenza di corsa che ha strabiliato la concorrenza“.

La clausola rescissoria nel contratto di Kim permette a qualsiasi club estero di prendere il giocatore senza fare alcuna contrattazione. Anche perché De Laurentiis non avrebbe ceduto Kim, almeno non per 60 milioni di euro. Ma con la volontà del giocatore si può fare una trattativa lampo, l’importante è versare la cifra della clausola rescissoria nelle casse della SSCN. Quindi secondo Repubblica, oggi, può essere l’ultima partita di Kim allo stadio Maradona.