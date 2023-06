Insigne alla Mertens: gol con il Toronto dopo la cavalcata di Bernardeschi – VIDEO

MLS – Lorenzo Insigne segna un gol nella sfida tra Toronto e Minnesota, l’attaccante italiano protagonista con Federico Bernardeschi.

È sempre più la squadra degli italiani, anche se Toronto fa sempre fatica a trovare una vittoria. Ma Insigne e Bernardeschi sono l’anima della franchigia candese che strappa un prezioso punto all’Allianz Field di Minnesota. Un punto che permette a Toronto di guadagnare un punto su Charlotte al nono posto del Gruppo Est, l’ultimo valido per i playoff scudetto.

MLS – Minnesota-Toronto: gol Insigne

La rete di apertura del match è stata segnata da Lorenzo Insigne, dopo una cavalcata dalla sua difesa di Federico Bernardeschi.

Il gol di Insigne durante Minnesota-Toronto, è stato frutto dell’azione solitaria dell’ex Fiorentina, poi conclusa dallo spunto di Insigne che dalla zona sinistra del campo, ha avuto la voglia e la capacità di tagliare al centro, avventandosi sul pallone che è stato poi scagliato in rete.

Un movimento da prima punta, un po’ da falso nove alla Dries Mertens. Perché per fare gol non servono solo capacità tecniche e atletiche, ma anche la mentalità di voler aggredire ogni pallone, considerandolo buono per calciarlo in porta. Quello che ha fatto Insigne contro Minnesota, anche se la rete non è servita a portare a casa i tre punti.