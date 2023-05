Notte da grande protagonista assoluto per Insigne contro il DC United: MVP con due assist – VIDEO

Lorenzo Insigne, dopo le recenti critiche da parte dei tifosi, è tornato protagonista con il suo Toronto aggiudicandosi anche il premio di MVP.

L’esperienza di Lorenzo Insigne in Canada non sta andando come sperato. L’ex capitano azzurro ha deciso di lasciare il Napoli del suo cuore alla scadenza del contratto a giugno 2022, approdando in MLS al Toronto FC. Una firma festeggiata come non mai dal presidente del club canadese e da tutti i tifosi, ma che ha lasciato un po’ a desiderare per via di prestazioni non proprio eccellenti da parte dell’ex capitano azzurro.

Le prestazioni di Insigne così come quelle di Federico Bernardeschi sono state finora al di sotto della media, rimediando una sconfitta dopo l’altra probabilmente data dal fatto che i due non riescono ad adattarsi ad un campionato così diverso dal nostro.

Eppure Insigne è finalmente tornato protagonista in una notte che non scorderà. Il suo Toronto ha infatti battuto con il punteggio di 2-1 il DC United con l’ex Napoli che ha inciso e non poco nella vittoria dei suoi con ben due assist. Lorenzo Insigne si è anche aggiudicato il premio di MVP: è stato lui il Man of The Match della notte di MLS.