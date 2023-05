Allegri-Juventus, futuro in bilico: “Gli chiederanno di dimettersi”

Rapporti tesi tra Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juventus. Il suo futuro alla guida bianconera non è così sicuro come si pensava.

Secondo un articolo pubblicato su La Repubblica, il futuro di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus non sembra così sicuro come si pensava. L’allenatore potrebbe essere chiamato a dimettersi su richiesta della società bianconera, secondo alcune fonti interne.

I rapporti tra Allegri e la dirigenza sono tesi e non c’è più quella coesione che caratterizzava il loro rapporto in passato. Molti membri della dirigenza sembrano orientati verso la richiesta di dimissioni per l’allenatore.

Allegri però non sembra intenzionato a lasciare il suo incarico facilmente. Se dovesse ricevere la richiesta direttamente da John Elkann, con il quale ha avuto modo di parlare anche di recente, potrebbe prendere in considerazione un eventuale tavolo di trattativa riguardo al suo contratto ancora in corso e al compenso che il club dovrebbe corrispondergli in caso di addio.

L’articolo recita: “Durante una riunione pianificata, Allegri potrebbe essere interrogato sulla sua disponibilità a lasciare il suo incarico, in quanto questo sembra essere l’orientamento di alcuni membri della dirigenza. I rapporti sono tesi, sia all’interno della squadra, dove la motivazione è venuta meno dopo aver perso due trofei a portata di mano e il secondo posto, sia tra l’allenatore e la dirigenza stessa. Allegri ha dichiarato di non avere intenzione di abbandonare il suo ruolo, sottolineando che ha ancora due anni di contratto e che si impegnerà affinché la Juventus torni a competere per il campionato. Tuttavia, se la richiesta dovesse venire direttamente da John Elkann, con il quale ha avuto un colloquio martedì scorso e con il quale ha un rapporto diretto, Allegri potrebbe essere disposto a sedersi al tavolo delle trattative, anche se la questione economica è rilevante considerando che il costo dello staff tecnico peserà sul bilancio per 43 milioni nei prossimi due anni. Allegri non si è mai opposto all’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus, ma sicuramente non ha gradito il fatto di non essere stato coinvolto nella decisione.”

Il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus è avvolto da incertezze e ombre. La richiesta di dimissioni da parte del club potrebbe portare a un’eventuale trattativa tra le parti, con Allegri che valuterà attentamente la situazione prima di prendere una decisione definitiva.