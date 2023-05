Allegri: “Basta è uno stillicidio, ci dicano dove dobbiamo stare”

Max Allegri parla al termine di Empoli-Juventus. Il tecnico dei bianconeri chiede rispetto per la squadra bianconera.

La Juve subisce quattro gol contro l’Empoli e Allegri da la colpa anche alla penalizzazione di dieci punti arrivata poco prima dell’inizio del match. “Sul campo noi abbiamo 69 punti. È da iniziò stagione che andiamo avanti in questo modo, i ragazzi non sono robot. Prima usciamo fuori ai supplementari col Siviglia. Poi prima della partita ti ritrovi con dieci punti insieme, non è facile”.

Allegri poi aggiunge: “Così è uno stillicidio veramente. Ci dicano dove deve stare la Juve, perché così non si può andare avanti. Non vogliamo scuse, ma è chiaro che non si può andare avanti così. A questo punto era meglio se la sentenza fosse stata definitiva due mesi fa”.

Basterebbe ricordare ad Allegri che è la stessa Juve che ha presentato ricorso, altrimenti la sentenza sarebbe stata definiva e di tempi non si sarebbero allungati.