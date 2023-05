Alvino: “Gasperini-Napoli è un suicidio. De Laurentiis ma cosa volete?”

Nuovo allenatore Napoli le ultime notizie: ne parla anche Carlo Alvino, il giornalista napoletano si sofferma anche su Gian Piero Gasperini.

Si parla con insistenza di Gasperini al Napoli, ma l’idea viene completamente bocciata da Carlo Alvino. Il giornalista a Tele A dice: “Sinceramente portare Gasp in azzurro sarebbe un suicidio tattico completo, anche perché non va assolutamente bene con i giocatori del Napoli.

Spero che questa sia un’altra bidonata di De Laurentiis, come quando si parlava di Gasperini al Napoli, poi venne tenuto Mazzarri. Non dimentichiamo che l’allenatore dell’Atalanta, negli anni, è stato protagonista anche di uscite poco piacevoli”.

Poi Alvino ha aggiunto: “Io non conservo più nemmeno la speranza che Spalletti resti al Napoli. Sento gente che incolpa De Laurentiis che nuovamente viene demonizzato. Ma io sono convinto che De Laurentiis sia la certezza di questo Napoli, qualsiasi decisione prenderà sarà quella giusta”.