Gasperini al Napoli: che fine fa Kvaratskhelia? Si teme la rivoluzione

Gian Piero Gasperini vicino al Napoli, arrivano numerose notizie che sia proprio il tecnico dell’Atalanta il sostituto di Luciano Spalletti.

Si parla di un imminente arrivo Gasperini sulla panchina partenopea. Il nome del tecnico dell’Atalanta viene dato come favorito al posto di Spalletti. Sarebbe sicuramente una rivoluzione a livello tattico, dopo anni in cui il modulo 4-3-3 (declinato in forme e modi diversi) è stato quello più utilizzato da Sarri prima e Spalletti poi.

Napoli: che moduli usa Gasperini

Partiamo dalla difesa che sarebbe completamente rivoluzionata, visto che Gasperini usa la retroguardia a tre. Ora da capire se Di Lorenzo andrebbe ad agire come centrale o braccetto di destra, oppure verrebbe spostato più sul centrocampo, visto che ha dimostrato di poter giocare anche in fase più avanzata, avendo ottimi piedi e capacità di corsa.

Il modulo più utilizzato da Gasperini in questi anni è il 3-4-2-1, declinato anche in forme diverse, che diventa un 3-5-2 in fase di non possesso. Dunque un giocatore come Kvaratskhelia andrebbe a cambiare posizione, questo potrebbe addirittura giovare al georgiano, messo più vicino alla punta e più capace di incidere in zona gol.

Ovviamente andrebbe a cambiare il ruolo di Kvaratskhelia, non più spostato sulla fascia, ma più al centro. Con questo modulo si potrebbe dare anche una chance in più a Raspadori, che molto probabilmente uno degli uomini chiave per la prossima stagione.

Portare Gasperini al Napoli, però, significa anche fare degli acquisti mirati in termini di esterni, anche se uno come Olivera potrebbe ‘sopportare’ la fatica di quel ruolo. Difficile trovare spazio per un giocatore come Politano e anche Lozano potrebbe avere dei problemi. C’è chi pensa che con Gasperini il presidente De Laurentiis voglia dare vita ad un’altra rivoluzione, magari vendendo i calciatori migliori, anche perché l’allenatore è noto per la capacità di prendere gruppi non omogenei e formarli.