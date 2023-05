Giuntoli resta al Napoli: “C’è una clausola invalicabile dalla Juve”

Cristiano Giuntoli resta al Napoli e non va alla Juventus, la volontà di Aurelio De Laurentiis è di tenere il suo direttore sportivo.

Mentre la Juve attende il verdetto sul caso plusvalenze, con la possibilità che si materializzi una penalizzazione di 11 punti in classifica, c’è chi sogna di approdare in bianconero. Da tempo si parla addirittura di un accordo già trovato tra la Juve e Giuntoli, ma il direttore sportivo ha ancora un anno di contratto con il Napoli e De Laurentiis non ha alcuna intenzione di farlo partire tanto facilmente.

Inoltre secondo quanto riferisce il giornalista Marco Giordano, nel contratto di Giuntoli con la SSCN c’è anche una clausola molto alta che blocca il direttore sportivo. A questo punto Giuntoli e De Laurentiis dovrebbero trovare l’accordo per la risoluzione del contratto, ma il presidente del Napoli non vuole nemmeno parlarne. Inoltre la situazione giudiziaria della società bianconera, potrebbe ulteriormente cambiare la carte in tavola.

In questo momento il Napoli deve fare chiarezza su tutto lo staff tecnico, visto che anche Luciano Spalletti vuole andare via da Napoli. Anche in questo caso c’è un contratto fino al 2024 che lega l’allenatore alla società campana, ma le strade di Spalletti e del Napoli potrebbero dividersi anticipatamente.