SSC Napoli smentisce la Gazzetta: La Verità sulla Foto con Spalletti, Carlo di Borbone e De Laurentiis

La SSC Napoli smentisce le affermazioni della Gazzetta dello Sport sulla Foto di Spalletti, Carlo di Borbone e De Laurentiis.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La SSC Napoli ha rilasciato una nota ufficiale per contrastare le affermazioni apparse su alcuni media, tra cui ‘La Gazzetta dello Sport’, riguardo ad una presunta tensione durante una cerimonia di premiazione che coinvolgeva l’allenatore Luciano Spalletti, il presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo di Borbone.

Prima dell’incontro di Serie A tra Napoli e Inter, Spalletti e De Laurentiis hanno ricevuto una medaglia d’oro di benemerenza dal principe Carlo di Borbone. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico avrebbe tentato di concludere rapidamente la cerimonia, provocando qualche difficoltà per la foto ricordo.

Il club azzurro ha risposto pubblicando lo scatto in questione sul proprio sito ufficiale, accompagnandolo con un commento volto a smentire quanto riportato dalla stampa: “Questo per coloro che oggi hanno scritto che Spalletti non ha voluto fare la foto con il Principe Carlo di Borbone e De Laurentiis. Poco dopo si è giocata Napoli-Inter e il mister doveva rientrare negli spogliatoi!”.

Con questa mossa, la SSC Napoli intende porre fine alle speculazioni sul presunto comportamento di Spalletti durante la cerimonia, dimostrando che la realtà dei fatti era molto diversa da quanto riportato.