Rinelli: “De Laurentiis-Spalletti ai ferri corti da un anno. Ecco cosa è successo prima di Napoli-Inter”

Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si è raffreddato nel corso dell’ultimo anno. Prima di Napoli-Inter, momenti di tensione tra i due.

Un anno di gelo tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Luciano Spalletti mette in discussione il futuro della squadra partenopea. Nonostante la vittoria del terzo scudetto, la relazione tra i due figure cardine del club appare logora, un clima di tensione che ha raggiunto l’apice ieri, prima della sfida contro l’Inter.

Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Rinelli su Fanpage.it, il rapporto tra Spalletti e De Laurentiis, al centro dell’attenzione mediatica, sembra essersi deteriorato dallo schianto del Napoli ad Empoli nel famigerato 24 aprile 2022, un risultato che avrebbe lasciato De Laurentiis intenzionato a licenziare Spalletti. Ma, nonostante i risvolti negativi, il patron azzurro ha deciso di confermare la sua fiducia nel tecnico toscano, una decisione che si è rivelata fruttuosa con la conquista del terzo scudetto della storia del club.

Tuttavia, la crisi sembra ormai insostenibile. Spalletti avrebbe manifestato la sua intenzione di lasciare Napoli, ma si aspettava che fosse De Laurentiis a rendere pubblico il suo addio. Un’attesa che ha solo generato ulteriori dubbi e incertezze tra i tifosi, che attendono ansiosamente di capire cosa riserverà il futuro per il loro amato club.

SPALLETTI-DE LAURENTIIS, L’EPISODIO PRIMA DI NAPOLI-INTER

Un episodio simbolico della tensione tra De Laurentiis e Spalletti si è verificato prima della partita vinta contro l’Inter, quando i due sono apparsi separati e distanti durante la premiazione del principe Carlo di Borbone. Un comportamento che conferma la necessità per il Napoli di trovare un degno successore al più presto.

Per ora, l’unica certezza è l’aumento del divario tra De Laurentiis e Spalletti, rendendo quasi impossibile un possibile riavvicinamento. Anche in caso di dimissioni, Spalletti dovrà rimanere inattivo per un anno, secondo l’accordo firmato con De Laurentiis. Tuttavia, De Laurentiis non ha ancora rinunciato e potrebbe tentare un ultimo sforzo per convincere Spalletti a rimanere. Ma per ora, il futuro del Napoli rimane un mistero.