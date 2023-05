Cena Spalletti-De Laurentiis: De Maggio rivela un retroscena sull’allenatore del Napoli

Spalletti-De Laurentiis: Cosa è stato detto durante la cena? Le rivelazioni di De Maggio gettano luce su questo incontro cruciale.

In un incontro che potrebbe decidere il futuro del Napoli, l’allenatore Luciano Spalletti e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono ritrovati a cena per discutere la prossima stagione. Il giornalista Valter De Maggio ha offerto la sua analisi di quest’incontro durante il programma Radio Goal, in onda sulla emittente Kiss Kiss.

Spalletti, con il suo tipico stile diretto, ha espresso a De Laurentiis la sua intenzione di non proseguire come allenatore del Napoli. La decisione, sebbene dolorosa, è stata presa con grande considerazione per il bene della squadra e del club. Nonostante le voci e le supposizioni, sarà De Laurentiis a fare l’annuncio ufficiale, segnando la fine di un’era per il club azzurro.

“L’allenatore toscano ha affermato che non se la sente più di andare avanti,” ha rivelato De Maggio. “Sarà il presidente del sodalizio campano a dare l’annuncio. Bisognerà ringraziare Spalletti per il suo immenso contributo al Napoli, avendo riportato il terzo scudetto nel capoluogo campano dopo un’assenza di ben 33 anni.”

Con l’annuncio imminente dell’addio di Spalletti, il focus si sposta ora sulla ricerca del suo sostituto. I nomi più discussi in questo momento includono allenatori di alto profilo come Conte, Italiano e Gasperini. Chiunque sarà il prossimo a prendere le redini del Napoli, avrà sicuramente delle grandi scarpe da riempire.

In queste settimane di incertezza e speculazione, i tifosi del Napoli possono solo sperare che la scelta del prossimo allenatore sarà in grado di continuare l’eredità di successo lasciata da Spalletti.