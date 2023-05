Rottura Spalletti-ADL, Fedele: “Una farsa che offende la passione dei napoletani”

Il clamore mediatico sul rapporto Spalletti-De Laurentiis rischia di offuscare la gioia per la storica vittoria dello Scudetto del Napoli.

Non si parla d’altra che delle incertezze che sono alla base del rapporto tra l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Dove sarà il futuro del tecnico di Certaldo? E’ ancora tutto un mistero, anche se momentaneamente secondo alcune voci, ci sarebbero diversi presupposti che ‘invitano’ Spalletti a lasciare l’ombra del Vesuvio.

“Mi sorprende che siate sorpresi”. Secondo Enrico Fedele, Luciano Spalletti lascerà sicuramente il Napoli e non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno. “Questa situazione è una farsa che offende la passione dei napoletani“, dichiara l’ex procuratore ai microfoni di Forza Napoli Sempre, programma di Radio Marte. “Cosa succederebbe se dicessero la verità? Non ha senso rovinare la celebrazione dello Scudetto a causa di questa brutta situazione. I genitori si dividono, ebbene, potrebbe essere che Spalletti e il Napoli facciano altrettanto?”.

“Il tecnico – continua Fedele – ha preso una decisione personale. Il presidente ha esercitato l’opzione di rinnovo annuale, ma il mister non se la sente e vuole andarsene. Addio e grazie. Perché non dirlo?”.

“È necessario un allenatore estremamente ‘flessibile’ dal punto di vista tattico? Il Napoli deve puntare su un profilo particolare, ma ho molta fiducia nelle scelte tecniche di De Laurentiis. Non mi piace per i suoi atteggiamenti abituali, ma non sbaglia quando si tratta di individuare chi inserire nella squadra”.