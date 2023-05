Lite Spalletti-ADL, Dagospia lancia la bomba: “Il vero motivo della rottura”

Il sito di gossip Dagospia ha svelato un possibile motivo dietro la rottura tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis.

Mentre si discute sul futuro dell’allenatore Luciano Spalletti dopo la vittoria dello storico Scudetto del Napoli, emergono nuove speculazioni riguardo alla sua decisione di lasciare la panchina azzurra al termine della stagione. Il sito di gossip Dagospia riporta una vera e propria bomba circa il rapporto tra Spalletti e il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, rivelando il reale motivo della rottura tra i due. Una rivelazione che lascia di stucco, anche se è necessario verificare questa notizia.

Nel breve articolo pubblicato sul sito di Gossip di Roberto D’Agostino, viene indicato il presunto motivo della discordia: “Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti sarebbero in disaccordo per una cifra di 10 milioni di euro. Si tratterebbe di soldi che il presidente avrebbe promesso all’allenatore per iscritto”, si legge sul sito.

Non è chiaro a cosa si riferisca Dagospia menzionando i “10 milioni di euro” e non sono disponibili ulteriori dettagli. E’ quanto riportato dal sito Area Napoli.