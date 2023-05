“Spalletti si dimette dal Napoli, c’è una data precisa”, Nagelsmann costa tantissimo: casting allenatori al Napoli

Calcio Napoli: ultime notizie – Luciano Spalletti pronto alle dimissioni via Pec. Aurelio De Laurentiis deve trovare un nuovo allenatore.

Secondo quanto riferisce Ciro Venerato della Rai ai microfoni del Tg Sport della Rai il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti “darà le dimissioni ed entro il 5 giugno non sarà più l’allenatore del Napoli. Il tecnico invierà una lettera di dimissioni al presidente Aurelio De Laurentiis e la farà recapitare a mezzo Pec. De Laurentiis (che auspicava un ultimo vertice dopo la famosa cena a Via Chiaia) accetterà le dimissioni ma, molto probabilmente, chiederà al tecnico di restare fermo un anno per evitare sgradite sorprese. Spalletti sarebbe pronto all’anno sabbatico“.

Napoli: via Spalletti, i nomi dei sostituti

A questo punto è chiaro che De Laurentiis dovrà trovare un altro allenatore. Si fa il nome di Nagelsmann, ex Bayern Monaco che ha un contratto in essere con i bavaresi da 10 milioni di euro, quindi sarà complicato portarlo in azzurro.

Secondo Corriere dello Sport, il nuovo allenatore del Napoli dovrà avere un profilo europeo per puntare alla Champions League. Ecco perché intriga il nome di Antonio Conte, esonerato dal Tottenham. Resta in piedi quello di Gasperini, la passo d’addio all’Atalanta, anche se il Gasp è tentato dal ritorno al Genoa. Molto importante il nome di De Zerbi, molto stimato da Aurelio De Laurentiis. Restano staccati Italiano, Palladino e Dionisi.