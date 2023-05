CorSport – Napoli: suggestione Nagelsmann per il dopo Spalletti

Nagelsmann-Napoli, possibile successore di Spalletti alla guida del Napoli in caso di separazione da De Laurentiis alla fine della stagione.

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli rimane incerto: il continuo scambio di opinioni tra l’allenatore e il presidente De Laurentiis prosegue, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare la risposta definitiva da parte del tecnico di Certaldo, che sta riflettendo sulla possibilità di un addio o di rimanere per un ultimo anno.

Naturalmente, è già iniziato il dibattito sul possibile sostituto per la guida tecnica dei campioni d’Italia, con molti nomi pronti a prendere il testimone da Spalletti. Dal sogno di Klopp, passando per Conte, De Zerbi, Italiano o il suggestivo ritorno di Benitez, da oggi c’è anche un nuovo nome di spicco associato al Napoli di De Laurentiis: Julian Nagelsmann.

Nagelsmann per sostituire Spalletti al Napoli

Corriere dello Sport scrive che Nagelsmann, appena esonerato dal Bayern Monaco, sia stato preso in considerazione come una possibile opzione per il club partenopeo. L’allenatore tedesco è stato considerato un enfant-terrible della panchina, che ha fatto un salto nel calcio di alto livello, ma che ora si trova in un periodo di incertezza.

La possibilità di avere Nagelsmann come nuovo allenatore del Napoli ha sicuramente suscitato interesse e dibattito tra i tifosi. Il giovane tecnico tedesco ha dimostrato grandi capacità di gestione e un’approccio tattico moderno, ottenendo importanti risultati con l’Hoffenheim e il RB Leipzig prima di approdare al Bayern Monaco.