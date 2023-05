Benitez al Napoli, idea De Laurentiis: non come allenatore

Rafa Benitez al Napoli, Aurelio De Laurentiis pensa al ritorno dell’allenatore spagnolo con il ruolo di responsabile dell’area tecnica.

Il Napoli è in fase di ricostruzione, ci saranno adii eccellenti. Cristiano Giuntoli vuole la Juve, Luciano Spalletti è pronto alle dimissioni. In pratica l’area tecnica del Napoli è completamente da rifondare. Ecco perché servirebbe esperienza, qualità e grande competenza. La società partenopea raggiungendo i quarti di finale di Champions League, si è proiettata nell’olimpo del calcio mondiale e questo piace molto a De Laurentiis che vuole restare in alto in Europa, come ha dichiarato più volte.

Napoli: Benitez direttore area tecnica, lo vuole De Laurentiis

Il patron della SSCN ha sempre avuto un ottimo rapporto con il suo ex allenatore. Lo ha detto anche recentemente proprio De Laurentiis parlando di Luciano Spalletti.

Ma ora Benitez potrebbe tornare al Napoli con De Laurentiis con un altro ruolo. Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno: “L’allenatore si aspettava un maggior riconoscimento del suo lavoro anche con un aumento e un prolungamento di contratto per almeno due anni. Ma c’è anche l’ambizione personale e gli stimoli per un nuovo progetto che potrebbe ripartire altrove o a Napoli. Tutto, però, è ancora in alto mare: lo strappo è evidente“.