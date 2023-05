De Laurentiis vuole Klopp al Napoli. Spalletti può dire addio

Calcio Napoli le ultime notizie, Jurgen Klopp piace ad Aurelio De Laurentiis che lo sogna per sostituire Luciano Spalletti.

La situazione del tecnico di Certaldo non è delle migliori. Le parole di Aurelio De Laurentiis sul futuro del tecnico lasciano intendere chiaramente che c’è disaccordo. Si era già capito, anche dal mancato annuncio su rinnovo (arrivato solo a mezzo Pec) ma anche dal fatto che l’allenatore non fosse presente alla presentazione del ritiro a Dimaro.

Spalletti via: Klopp sostituto al Napoli, il songo di De Laurentiis

È un momento davvero complicato per la squadra Campione d’Italia. Nonostante la vittoria del titolo e la splendida stagione gli azzurri perdono pezzi importanti: Spalletti verso l’addio, così come Cristiano Giuntoli che vuole la Juve. Allo stesso tempo sarà complicato pure tenere in rosa giocatori come Kim e Osimhen.

Ma se De Laurentiis dovesse riuscire a portare Klopp al Napoli al posto di Spalletti, sarebbe sicuramente un colpo importantissimo. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Le prospettive di rottura impongono riflessioni. E i ragionamenti sono già in corso, tra sogni e desideri. Alla prima categoria appartengono profili internazionali. Klopp è il pensiero stupendo fondato su una stima reciproca mai celata e consolidata nel tempo: i primi contatti risalgono addirittura al 2013“.