Spalletti lascia Napoli: rottura con De Laurentiis, ecco i motivi

Luciano Spalletti vuole andare via da Napoli, lo ha comunicato ad Aurelio De Laurentiis durante la cena avuta con il presidente della SSCN.

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, oramai da giorni, la rottura tra il tecnico di Certaldo ed il presidente del Napoli è totale. Difficilmente si potrà ricomporre, anche guardando il modo con cui i due stanno trattando la questione. De Laurentiis ha detto che Spalletti è straordinario, ma che è giusto che non ci tarpi le ali a vicenda.

Il presidente del Napoli ha il suo carattere, che oramai è riconosciuto, quando comincia a parlare in un certo modo vuole dire che sta trovando il modo elegante per separare le strade dal suo allenatore.

Napoli: Spalletti via, perché la rottura con De Laurentiis

Secondo il quotidiano sportivo ci sono dei motivi specifici che hanno portato l’allenatore toscano a chiedere di andare via. Ecco quanto viene scritto oggi sulle colonne di Corriere dello Sport: “Ciò ch’è successo il 19 aprile, all’alba, quando Spalletti si è ritrovato tra le mani la lettera con la quale gli veniva annunciato l’invio della pec per rinnovare il contratto, ha rappresentato il primo episodio all’origine di una diversità latente, riesplosa poi la sera

del 4 maggio, quella dello scudetto, attraversata in attesa di una telefonata. La cena di venerdì scorso ha rappresentato esclusivamente la certificazione di una separazione, la comunicazione della volontà dell’allenatore di abbandonare, nonostante l’accordo da 2,8, e di evitare che il futuro finisse per deteriore ulteriormente un rapporto umanamente incrinato“.