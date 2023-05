Napoli, Marcelo Gallardo: la clamorosa idea di De Laurentiis, chi è il tecnico argentino

Allenatore Napoli: le ultime notizie portano a Marcelo Gallardo per sostituire Luciano Spalletti, il tecnico argentino di 47 anni ex River Plate.

Oramai sembra abbastanza chiaro che Luciano Spalletti non sarà più l’allenatore del Napoli. I segnali sono molteplici e quindi se non c’è in gioco una clamorosa sceneggiata (ma a che fine? ndr) allora è sicuro che l’allenatore toscano andrà via.

Si parla di dimissioni di Spalletti, con Aurelio De Laurentiis, che ha provato a tenere il tecnico con quella famosa cena a Napoli, ma oramai il rapporto era stato già compromesso.

Chi è Marcelo Gallardo: chi è il tecnico che vuole De Laurentiis

Nella serata di ieri è arrivata una clamorosa indiscrezione da parte di Sky: la SSCN pensa a Marcelo Gallardo per sostituire Luciano Spalleti. Quello del tecnico argentino è un nome nuovo, del tutto a sorpresa, quindi anche in pieno stile De Laurentiis.

La notizia di Gallardo al Napoli è stata lanciata da Gianluca Di Marzio di Sky e comincia a trovare qualche riscontro.

Ma chi è il tecnico argentino avvicinato al Napoli? Il 47enne nato a Merlo è diventato allenatore nel 2011. Gallardo negli ultimi dieci anni si è fatto stimare in patria dove è diventato uno dei migliori allenatori e sicuramente uno dei più famosi, grazie alle prestazioni delle sue squadre.

Gallardo ha vinto praticamente tutto con il River Plate, una delle squadre più importanti dell’Argentina. Con i Millonarios ha vinto: tre copper argentine, uno scudetto, due supercoppe e due coppe Libertadores. In totale Gallardo ha portato a casa 14 titoli, che lo rendono l’allenatore più vincente della storia del River.