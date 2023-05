Dimissioni Spalletti: i quattro nomi per sostituirlo, spunta Galtier l’allenatore di Osimhen

Notizie Calcio Napoli – Luciano Spalletti può dare le dimissioni, anche Christophe Galtier candidato alla panchina della SSCN.

Sono giorni decisivi per il futuro della panchina del Napoli. In mattinata Corriere dello Sport, ha lanciato la bomba: Spalletti si dimette dal Napoli.

A quanto pare il rapporto tra presidente e allenatore è deteriorato e non è escluso un addio. L’allenatore va esonerato, oppure deve dimettersi, visto che De Laurentiis ha fatto scattare il rinnovo automatico fino al 2024 a mezzo Pec.

Napoli: chi sostituisce Spalletti in caso di addio

È inevitabile che si parla anche di possibili sostituti di Luciano Spalletti a Napoli, visto che la presenza sulla panchina del tecnico toscano, per il prossimo anno non è assicurata.

Il Mattino avvicina quattro nomi di allenatori al Napoli: Dionisi, Gasperini, Conte e Galtier. Christophe Galtier è un nome da tenere in grande considerazione, non solo per lo spessore dell’allenatore, ma anche perché è il tecnico che ha lanciato Victor Osimhen al Lille.

Galtier e Osimhen sono accomunati da un rapporto speciale, il nigeriano deve molto all’allenatore francese, tanto che si era parlato di un passaggio al Psg di Osimhen, proprio perché sulla panchina c’era Galtier. Non è un caso che si faccia il nome del tecnico francese, visto che il Napoli di De Laurentiis vuole fare di tutto per tenersi Osimhen. Solo per il nigeriano sarebbe pronto a fare ‘pazzie’ in termini di ingaggio.