CORSPORT – Spalletti dimissioni dal Napoli: scontro con De Laurentiis

Luciano Spalletti dà le dimissioni dal Napoli, il rapporto con Aurelio De Laurentiis è deteriorato, tutte le notizie.

La mancata presenza di Spalletti alla presentazione del ritiro di Dimaro, è stato un segnale inequivocabile che qualcosa stesse per andando storto. Poi De Laurentiis ha chiarito che in quella sede avrebbe parlato solo del ritiro in Trentino e di niente altro, altro segnale netto.

Ma di indizi ne sono stati disseminati tanti dalla festa scudetto con la Fiorentina, in poi. Ora la questione diventa sempre più delicata e nemmeno la cena tra De Laurentiis e Spalletti è riuscita a rasserenare gli animi.

Napoli, dimissioni Spalletti: la mossa di De Laurentiis

Secondo Corriere dello Sport, Spalletti è pronto rinunciare al suo contratto con la SSCN che scade nel 2024. De Laurentiis lo ha rinnovato a mezzo Pec, sfruttando la possibilità inserita all’interno del contratto stesso. Proprio il fatto che quella clausola sia stata esercitata in maniera così fredda, così distante, ha indispettito il signor Luciano, uomo di uno stampo diverso, che da tecnico Campione d’Italia si aspettava altro trattamento.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulle dimissioni di Spalletti dal Napoli: “Un amore straordinario con la città e con la squadra, in chiaroscuro con De Laurentiis. La cena di una settimana fa è servita a farli vedere ma non a farli riconoscere. Tanto che il signor Luciano, se DeLa non riuscirà a ricucire lo strappo, è pronto a

presentare le sue dimissioni, a dispetto dell’anno di contratto, e ad affrontare le conseguenze“.