Gazzetta – De Laurentiis gelo Spalletti: arriva un segnale chiaro!

Napoli: Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis sono in fase di stanby, tutte le notizie relative al rinnovo dell’allenatore Campione d’Italia.

Le ultime notizie sul calcio Napoli – Arrivano segnali contrastanti dal rapporto tra tecnico e allenatore. Si parla addirittura delle dimissioni di Luciano Spalletti.

La cena tra De Laurentiis e Spalletti è andata tutt’altro che bene. Non si è giunti a nessun accordo ed il tecnico non ha trovato piacevole che il suo contratto fosse rinnovato a mezzo Pec, senza nemmeno interpellarlo. Ma De Laurentiis è uno che i contratti ama farli rispettare, sfruttando anche cavilli e clausole, convinto che quando un accordo viene firmato, poi non c’è bisogno di modificarlo.

Spalletti-De Laurentiis: rapporto si deteriora

Gazzetta dello Sport lancia un allarme per quanto riguarda il futuro di Spalletti a Napoli. Alla presentazione del ritiro di Dimaro non c’era l’allenatore e questo è sicuramente un segnale importante.

Ecco quanto scrive il quotidiano in rosa: “Il presidente ha iniziato rivolto ai giornalisti con una premessa che sapeva di minaccia: «Di calcio parleremo più in là. Oggi si parla del Trentino e null’altro. Altrimenti mi alzo e me ne vado». Più volte in qualche modo si è tentato di chiedere sul futuro di Spalletti, ma De Laurentiis non lo ha mai nominato, a parte in un passaggio finale legandolo alla squadra e alla festa del 4 giugno. Anzi in un ringraziamento ribadisce i complimenti ai giocatori, senza alcun riferimento al tecnico.

L’unico accenno è sulla cena di venerdì con l’innominabile Spalletti: «Era dovuta, è stata la cena dell’amicizia e del ringraziamento»“.