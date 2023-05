Dimaro 2023, De Laurentiis: “Oggi si parla solo di ritiro, altrimenti vado via”

Nella presentazione di Dimaro 2023, Aurelio De Laurentiis chiarisce subito che oggi si parla solo di ritiro, altrimenti va via

Aurelio De Laurentiis inizia la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro Folgarida 2023 con una precisazione: “Oggi si parla del ritiro del Trentino. Abbiamo una partita importante con l’Inter, ci saranno le varie conferenze per parlare di calcio, qui si parla di ritiro anche perché ci sono novità. Altrimenti devo alzarmi e andarmene, cosa che non posso fare però per il rispetto vostro e dei miei ospiti”.

Il presidente poi introduce la figlia Valentina De Laurentiis, parlando dei miglioramenti svolti in questi anni grazie al suo contrbuto: “Qui c’è mia figlia Valentina che da quando ci produciamo il materiale tecnico, con il mio amico Armani che ci pregia di fornici il suo marchio, è diventata una colonna ormai della nostra società. Siamo partiti in un momento molto difficile del Covid. E’ stato un inizio complicato, feci accordi per il trasporto dalla Cina dei materiale, con un’azienda di Bergamo sui tessuti e siamo partiti con molte difficoltà e tutto il reparto tecnico mi chiedeva se alla prima giornata si rischiava di partire con le vecchie maglie? Invece poi abbiamo creato un’armonia attrezzandoci per questa novità anche professionale. Oggi come oggi è un asset molto importante, quando vedo la risibile situazione in squadre anche molto importanti guardo mia figlia e dico ‘siamo davvero una bomba, degli innovatori’.